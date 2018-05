Esmakordselt avalikkuse ees: ülevaade Vene saatkonnas tegutsenud luurajatest, kelle Eesti on välja saatnud

Pärast mõneaastast pausi tuli FSB 2005. aastal välja suisa nelja väidetavalt Eesti heaks luuranud isiku tabamisega: need olid Venemaa relvajõudude ohvitser Igor Vjalkov, endine FSB akadeemia kursant Andrei Terpinski, eruohvitser Viktor Ptšelkin ja sõjaveteran Karl Paks.

2008. aastal saadeti Venemaalt välja väidetav Eesti spioon Allan Saar; 2010 andis ennast väidetavalt üles lennukiehitusettevõtte Suhhoi lennupolügooni valvur Grigori Kosenko, kes ütles ennast olevat KAPO heaks töötanud alates 1992. aastast; 5. septembril 2014 rööviti Eesti-Vene piirilt KAPO töötaja Eston Kohver; 2016. aasta veebruaris võeti Eesti spioonina kinni Raivo Susi ja mais Arsen Mardaleišvili.

Eesti teenistuste aktiivsust nende Venemaa meedias kajastatud reportaažide põhjal hinnata ei saa. Siiski on näiteks Ville Sonn, keda on küll raske usaldusväärseks allikaks pidada, Eestisse jõudes ajakirjanikele informatsiooni kogumist kinnitanud. Asjatundjad on vihjanud, et ka Kalatšov võis Venemaal tegelikult midagi sarnast teha.

Hilisema perioodi puhul on naaberriigi meedias Eesti luuretegevuse kohta avaldatule kinnituse leidmine keerukam. 2005. aasta juhtumeid on KAPO oma aastaraamatus nimetanud lavastusteks, kus «peanäitleja rolli täitsid FSB enda agendid» ja mille eesmärkideks oli külvata oma riigi kodanikesse hirmu, ülistada enda professionaalsust ja valvsust ning näidata «spiooni» tabamisele järgneva meediakampaania abil Eestit kui Venemaale vaenulikku ja ohtlikku riiki».

* * *

Tulles tagasi 1990. aastate keskpaiga Eestisse, siis siin spioone esialgu veel kinni püüda ei õnnestunud. See ei tähenda, et vastaspoole tegevust ei oleks olnud või seda ei oleks märgatud, kuid teadmisest tõendamiseni on tihti pikk tee. Seepärast keskenduti ennetavatele meetmetele, nagu näiteks sensitiivsest materjalist eemale tööle suunamine.

Esimene Venemaa diplomaat kuulutati soovimatuks isikuks ehk persona non grata’ks 1996. aasta mais. Tegu oli saatkonna majandusnõuniku katte alla töötanud GRU ohvitseri Sergei Andrejeviga, kes üritas saada mitteavalikku teavet Riigikogu väliskomisjoni nõunikult.

Edaspidi on Eestis diplomaatilise katte all tegutsenud Venemaa luureohvitseridel palutud riigist lahkuda veel vähemalt seitsmel korral – osa neist juhtumitest leiavad esmakordselt avalikku kajastamist selles raamatus.

2000. aasta augustis kuulutati persona non grata’ks diplomaatidena Venemaa Tallinna suursaatkonnas tegutsenud sõjaväeluure GRU ohvitserid Vladimir Telegin ja Juri Jatsenko, 2004. aastal Vene Välisluureteenistuse (SVR, Служба внешней разведки Российской Федерации) kindralleitnant Anatoli Klimkin ja major Jevgeni Golubkin (kes püüdsid Riigikogu valimistega seoses jõuda erakondade «tagatuppa», selgitada välja tegelikku mõju omavad isikud jne).

2006. aastal saadeti välja SVRi resident Anatoli Dõškant. 2013 pidi Eestist lahkuma Venemaa suursaatkonna nõuniku katet kasutanud SVRi ohvitser Nikolai Fursov ja 2014. aastal korraga tervelt kolm GRU ohvitseri.

2018. aasta märtsi lõpus saadeti solidaarsusavaldusena Ühendkuningriigi suhtes Eestist välja GRU ohvitserist Vene saatkonna kaitseatašee, polkovnik Oleg Afanasjev. (2017. aasta mais saadeti diplomaadile kohatu käitumise pärast Eestist kodumaale Venemaa peakonsul Narvas Dmitri Kazjonnov ja konsul Andrei Surgajev, kuid avalike allikate kohaselt ei seisnenud nende lahkuma sundimise põhjus luuramises.) Lisaks sellele on Venemaa ise tagasi kutsunud saatkonna esimese sekretäri Nikolai Štšerbakovi, kes sai üleöö kuulsaks 2003. aasta augustis, kui ta põhjustas raskes joobes Tallinna vanalinnas rallides kaks liiklusõnnetust, sarjas kohale kutsutud politseinikke ja tutvustas ennast neile polkovnikuna.