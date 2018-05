Video ja pildid: Tallinnas peeti kinni suures koguses narkootikume omanud mees

Riigiprokurör Vahur Verte selgitas, et Janek on varasemaltki õiguskaitseasutuste huvi all olnud. «Janek tabati käitlemast arvestatavat kogust narkootikume vaid poolteist aastat pärast vanglast vabanemist. See näitab prokuratuuri hinnangul ilmekalt, et varasematest karistustest pole ta õigeid järeldusi teinud ning seetõttu taotles prokuratuur ta vahistamist,» lisas riigiprokurör Verte.