Reid Lääne-Virumaal tuvastas hulga illegaalseid töötajaid

MTA maksuauditi üksuse juhi Külli Koidumäe sõnul olid seekord luubi all renoveeritavad ehitised. «Suveperioodil tehakse palju kortermajade fassaaditöid, kuhu kaasatakse hooajalist tööjõudu. Märkimisväärne oli seekord see, et ühel ehitusobjektil olid kõik viis ehitajat registreerimata. Tuletame meelde, et ka kõik hooajalised töötajad tuleb kindlasti registreerida,» ütles Koidumäe.