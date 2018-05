Prokuratuur plaanib viia Aivar Soobi süüasja riigikohtusse

Ringkonnakohus leidis, et süüdistuses märgitud tehingute ja toimingute tegemise ajaks oli Soobi ametiaeg Emajõe Jõeriigi nõukogu liikmena lõppenud ja pole tõendeid, mis kinnitaksid, et tema ametiaega sihtasutuse nõukogu liikmena oleks pikendatud. Samas leidis ringkonnakohus, et isegi, kui Soobi kuulumine Emajõe Jõeriigi nõukokku oleks tõendatud, ei saaks talle ikkagi ette heita toimingupiirangu rikkumist. Nimelt ei ole võimalik tuvastada ühtegi erahuvi, mis võis süüdistuses märgitud Soobi tehingute ja toimingute tegemisel sattuda konflikti vallavanema järgitava avaliku huviga.

Seoses Soobile esitatud süüdistusega selles, et ta tankis valla kütusekaardiga isiklikku sõiduautot ja võttis kütust kanistritesse, märkis ringkonnakohus, et kuriteona on karistatav üksnes omastamine enam kui 200 euro väärtuses. Soobile etteheidetavad tankimised toimusid osalt 2013. aasta oktoobris-novembris, ülejäänud aga alles järgmise aasta märtsis. Ringkonnakohtu arvates olid 2013. aasta sügisel ja 2014. aasta kevadel toimunud tankimised eraldi teod. Mõlemal perioodil tangitud kütuse väärtus jäi alla 200 euro, mistõttu ei vasta süüdistuses kirjeldatud Soobi käitumine omastamiskuriteo tunnustele. Soobi teos väärteo tunnuste kontrollimine on võimaliku väärteo aegumise tõttu välistatud.