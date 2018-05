Moskva: piirilepet ei ratifitseerita, kui Eesti oma käitumist ei muuda

«Meenutame, et tänavu jaanuaris määratles välisminister Sergei Lavrov täpselt peamise tingimuse selle sammu astumiseks - kahepoolsetes suhetes peab valitsema normaalne, konfontatsioonist vaba atmosfäär. Venemaa on oma kohustusi tätinud. Eesti juhtkonna russofoobne retoorika aga jätkub. Sellises olukorras ei saa piirilepete ratifitseerimisega edasiliikumisest rääkida,» teatas Venemaa Tallinna-saatkonna kolmapäeva hommikul.

Vene saatkonna seisukohavõtt järgnes president Kersti Kaljulaidi teisipäeval rahvusringhäälingus avaldatud sõnadele, et ta on valmis sõitma Moskvasse ja kohtuma Venemaa presidendi Vladimir Putiniga pärast seda, kui Eesti-Vene piirilepingud on ratifitseeritud.