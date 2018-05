Galerii: Mang pole end politseile näole andnud, kuid jalutab kevadises Kadriorus

Politseil ega ka Tallinna linnavaraametil pole õnnestunud Igor Mangiga kohtuda, et algatatud menetluste raames meest küsitleda. Et Mang on Türgi reisilt tagasi, kinnitab tähelepaneliku Postimehe lugeja pildijäädvustus selle esmaspäeva pärastlõunast Kadriorus.