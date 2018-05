USA kodanik Josh sai elamisloa abikaasa Hannoga Eestis elamiseks

Josh on esimene väljaspool Schengeni viisaruumi elanud gei, kes sai Eestisse elamisloa oma samasoolise abikaasa juurde

Hanno Ahonen abiellus USAs Joshiga ja nad kolisid nüüd Eestisse elama. Selgub, et nende lugu on väikestviisi ajalooline, sest Josh on esimene väljaspool Schengeni viisaruumi elanud gei, kes sai Eestisse elamisloa oma samasoolise abikaasa juurde, kirjutab ERRi uudisteportaal.