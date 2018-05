Turvariski tõttu on 4000 inimest teatanud soovist saada uus ID-kaart

Inimesed, kes ID-kaarti e-teenustesse logimiseks või digitaalkirjastamiseks ei kasuta, ei pea dokumendi kehtivuse muretsema. «Paljud inimesed on meie käest küsinud, kas selle kaardiga tohib reisida. Reisimist ja piiriületust see turvarisk ei mõjuta, sest ID-kaart kehtib füüsilise isikut tõendava dokumendina, reisimiseks, kliendikaardina ja apteegis digiretseptiga ravimi kättesaamiseks kuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni,» lisas Kirch. «Samuti ei pea muret tundma inimesed, kel on juba sõlmitud mobiil-ID leping või on olemas kehtiv digi-ID kaart.»