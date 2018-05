Ristlaan nõudis iga kuu altkäemaksuks tuhandeid

See, et autosporditegelane, üleeilseni keskerakondlane ja eelmise reedeni Sõle spordikeskuse juht Toomas Ristlaan keskuse jalgpalliklubidest klientidelt nõnda tungivalt altkäemaksu nõudis, ilma et need oleks seda talle pakkunud, on Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Leelet Kivioja sõnul üsna harukordne.