Arsti esimene valik peab olema tõenduspõhine

Iga kord, kui kannatab inimene, tekib kurb tunne ja mõtlen, mida saaks teha teisiti. Alati saab arutada, mida oleks saanud teha teisiti, aga need on oletused. Tuleb otsida fakte. Tunde järgi on kerge poolt valida. Juhtumisse tuleb sügavuti sisse minna, vaadelda kõikide osapoolte seisukohast ja tuvastada kohad, kus protsessis on viga, mistõttu asjad lähevad süsteemselt valesti. Eesmärk ei ole kedagi süüdistada, karistada ega ohtu seada.