Miks maaeluminister sünnitajate jaoks lisaraha otsib?

«Kagu-Eesti haiglate sünnitusosakondadega on tegelenud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Nüüd on sellega tegelenud Riina Sikkut, ka mina olen seal kohapeal käinud. Vastab ka tõele, et maaeluminister on sellega tegelenud,» ütles peaminister Jüri Ratas tänasel valitsuse pressikonverentsil.

«Nii et ju on suuresti see põhjus selles, et ta on sealt ka Riigikokku valitud,» tunnistas Ratas.

Tamm enda sõnul tervishoiuga ei tegele

Peaminister soovitas BNS ajakirjanikul Tarmo Tamme enda käest uurida, miks ta Põlva sünnitusosakonna teemaga nii intensiivselt tegeleb.

Tamm vastas sellele küsimusele, et valitsuses kehtib selge tööjaotus. «Maaeluminister ei tegele kindlasti Eesti tervishoiusüsteemi korraldamisega, see on tervise- ja tööministri valdkond,» selgitas Tamm.

Ta lisas, et samal ajal on kohaliku elu säilimine ning kodulähedase kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine kindlasti oluline kogu valitsuse jaoks. Seetõttu on mõlemasse valdkonda ka märgatavalt lisaraha eraldatud.

«Tulenevalt eeltoodust on Kagu-Eesti haiglate teemaga lisaks tervise- ja tööministrile tegelenud nii peaminister, maaeluminister, rahandusminister kui ka riigihalduse minister. Samuti paljud Riigikogu liikmed ning kohalike omavalitsuste juhid. Loomulikult on seejuures olulisel kohal ka omavaheline kommunikatsioon,» selgitas Tamm.

Mai alguses teatas maaeluminister Põlva sünnitusosakonna kaitsjate Facebooki-grupis, et kohtus Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liikme Mart Einasto ja nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, et arutada Põlva sünnitusosakonna töö jätkamist.

Tamm informeeris neid võimalusest leida Kagu-Eesti haiglate sünnitusosakondadele täiendavaid rahastusallikaid. «Selle teenuse osutamiseks on täiendavat raha vaja ja selline seisukoht meil jäi küll omavahel. Raha allikaid võib aga olla mitu. Ka omavalitsused võivad kohalikke sünnitusosakondi toetada, see ei pea ilmtingimata olema riik. Kagu-Eestis peab sünnitusabi jätkuma. Kuidas see saavutatakse, ei ole tänaseks päevaks veel üheselt selge,» ütles Tamm Lõuna-Eesti Postimehele.