Eesti küberturbeettevõte pälvis Berliinis NATO kõrge auhinna

Eelkõige NATO kommunikatsiooni ja küberkaitse eest vastutav agentuur NCI pidas kõrge tunnustuse vääriliseks CybExer Technologies’i loodud lahendust ISA (Integrated Scoring and Awareness for Cyber Ranges), mis suudab küberõppuseid esmakordselt visualiseerida, dokumenteerida, jälgida ja hinnata seninägematul moel.

CybExer Technologies’i küberohtude valdkonna juhi Klaid Mägi sõnul võib liialdamata öelda, et Eestis leiutatud lahendus on maailmas ainulaadne.

«Meie lahendus lähtub kolmest põhimõttest – viivitamatu, detailne ja arusaadav. See tähendab, et me suudame ka kõige suurematel ja keerulisematel küberõppustel muuta kõik sündmused – meeskondade strateegiad, kaitse- ja ründetaktikad, õnnestumised ja läbikukkumised – reaalajas välkkiirelt nähtavaks, jälgitavaks ning hinnatavaks väga mugavalt ja lihtsalt. See muudab õppuste kulgemise ja korraldamise praegusest oluliselt dünaamilisemaks ja operatiivsemaks,» selgitas Mägi.