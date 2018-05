Ekspertiis hindas Savisaare kohtukõlblikuks

ERRile teadaolevalt jõudis komisjon järeldusele, et teatud mööndustega võimaldab Savisaare tervislik seisund tal kohtumenetluses osaleda.

Samuti ei ole välistatud, et terviseekspertiis tõstatab siiski uued küsimused ekspertiisi seisukohtade tõlgendamises.

Edgar Savisaare kohtuprotsess on korduvalt lükkunud edasi mehe haigestumise pärast, mistõttu määras kohus Savisaarele veebruaris uue tervisliku ekspertiisi. Seekord tehti Savisaarele statsionaarne ekspertiis, kuhu kaasati ka eelnevalt kinniste uste taga hinnangu andnud Peep Põdder ja Margus Viigimaa.

Savisaare korruptsiooniasja uurimine algas Harju maakohtus möödunud suvel 12. juunil, kui kohtualused kinnitasid, et neile esitatud süüdistus on arusaadav, kuid nad ei tunnista end süüdi. Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning praeguseks on kohus tema ka kokkuleppemenetluses süüdi mõistnud.