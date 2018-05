Keskerakonna pildivarguses kompromissi ei sündinud, vaidlus jätkub kohtus

Harju maakohus andis 3. mail toimunud istungil osapooltele selle nädalani aega jõuda omavahel kohtuvälise kompromissini. Greenbergi esindaja, vandeadvokaat Karmen Turk ütles Postimehele, et kokkulepet ei sündinud ja vaidlus jätkub kohtus üldises korras.

Harju maakohus rahuldas 2016. aasta märtsis osaliselt fotograaf Jill Greenbergi hagi Eesti Keskerakonna ja MTÜ Vaba Ajakirjandus vastu, mõistes Keskerakonnalt Greenbergi autoriõiguste rikkumise eest välja 2800 eurot ning MTÜ-lt Vaba Ajakirjandus 9800 eurot. Kohus nõustus hageja väidetega, et kostjad Keskerakond ja MTÜ Vaba Ajakirjandus kasutasid ilma Greenbergi kui autori loata viimase loodud fotot, rikkudes nii autori varalisi ja mittevaralisi õigusi.

Vaidlus liikus edasi riigikohtusse, mis tühistas mullu novembris ringkonnakohtu lahendi ja saatis asja uuesti arutamiseks Harju maakohtusse. Riigikohus leidis, et maa- ja ringkonnakohtu otsused tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu tühistada.

Riigikohtu kolleegium leidis, et hageja ei esitanud konkreetset alternatiivset nõuet, mille sisuks oleks olnud kahju hüvitamine kummagi Keskerakonna eraldi toime pandud rikkumiste ja sellega hagejale tekitatud kahju eest.

Kolleegium selgitas, et kohus peab hiljemalt eelmenetluse lõpuks selgitama välja, kuidas hageja järjestab oma alternatiivsed nõuded. Kui kohtul on kahtlus, et hageja esitatud nõue ei vasta hageja tegelikele huvidele ja eesmärkidele, peab ta sellele juba eelmenetluses hageja tähelepanu juhtima ja selgitama talle vajadust oma nõuet täpsustada.