Kuressaare hakkab Euroopa kultuuripealinna tiitlit jahtima

«Teadvustame endale, et konkurents saab olema tihe ja meil on tugevad ja väärikad konkurendid,» ütles Saaremaa valla abivallavanem Helle Kahm. «Kuid kui suutsime läbi viia kõigile algul täielikult uskumatuna tundunud Eesti suurima valla loomise, siis tuleb julgeda suurelt ka edasi unistada ning näidata saarlaste sitkust ja kanget sisu ka väljapoole Eestit,» lisas ta.

«Kuressaarele on kandideerimise juures esmatähtis kaasamine – kaasata meie enda inimesi nii Saaremaal kui ka saarlasi väljaspool Saaremaad nii linna kui ka laiemalt meie valla kultuurielu arendamisse ja kultuuri nautimisse selle erinevates vormides. Kultuur elab meie ümber ja väga oluline on tuua kõiki inimesi kultuurile lähemale, aidates sel moel lahendada ka tänapäeva sotsiaalseid probleeme,» rääkis Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm,.

Tamme sõnul on Kuressaare elava ja omapärase kultuurieluga linn, kus toimub palju ja põnevaid sündmusi aastaringselt, kuid seni oleme seda kohalike inimestena liiga vähe teadvustanud. «Meil on, mida näidata ja millele ka rahvusvahelist tuntust pälvida,» sõnas ta, lisades, et ka Kuressaare linnaruum vajab kaasaegsemaks ja kogukonnasõbralikumaks arendamist.