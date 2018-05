Avarii paljastas: Läti surnuid veetakse Eestisse kui puuhalge

Pärast avariid avastasid kohalikud elanikud, et auto koormaks olid laibad, mida veeti ilma külmutusseadmeteta autos. Ruhja elaniku sõnul oli autos üheksa laipa tavalistes kottides, kusjuures sel päeval oli sooja 28 kraadi. «Kuhu on jäänud austus lahkunute suhtes! Eetika! Kas lähedased teavad ja aimavad, et neid (lahkunuid - toim.) visati kui halge autosse?» rääkis ta.