Mikser: raport tõestab Venemaa seotust reisilennuki allatulistamisega

«Raport on kindlasti väga selge tõend selle kohta, et Venemaa relvajõud on otseselt seotud lennu MH17 allatulistamisega, mida nad seni on eitanud,» ütles Mikser. «Holland ja Austraalia on palunud Venemaal astuda läbirääkimistesse, mille eesmärk on leida õiglane lahendus ning tuua süüdlased vastutusele. Sama seisukohta jagasid täna ka kõik kohal olnud Euroopa Liidu välisministrid.»