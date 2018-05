Just selline tuleohutusseaduse uuendus on praegu väljatöötamisel siseministeeriumis ning jõuab riigikokku aasta lõpuks.

Maakeeli tähendab see, et sarnaselt Lätile ja Soomele saavad riigikaitsjad ja Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ka Eestis õiguse mistahes ajal ja turvameetmeid rakendades maa ise põlema panna. Praegu on kulupõletamine Eestis teatavasti juba 2010. aastast olenemata aastaajast täielikult keelatud.