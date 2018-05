Saarte Hääl: politseinikel saab varsti auto kujunduse järgi vahet teha

«Tegemist uute sõidukitega, mis on tehniliselt paremad ja politseile sobilikumad. Sealjuures tulevad patrullautodele peale ka kollased ja sinised helkurkleebised,» ütles Saarte Häälele Politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna juhtivkorrakaitseametnik Kristjan Toom. Eesmärk on, et kõik esmaste reageerijate, nii patrulli kui ka merepäästeüksuse, sõidukid oleksid kollaste ja siniste helkurkleebistega.

Arvestades Eesti kliimat, kus on rohkesti pimedat ja sombust aega, on politsei leidnud, et helkurkleebise kasutusele võtmine on kõige turvalisem lahendus. «Meie eesmärk on, et patrullauto oleks liikluses paremini nähtav nii öösel kui ka päeval,» kinnitas ta.

Senine politseisõiduki värvilahendus. Eero Vabamägi FOTO: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Kollane triip on eristatav päevasel ajal ning pimedal ajal helgivad nii kollane kui ka sinine triip. «Samuti annavad need inimestele märku, et tegu on esmaste reageerijatega,» märkis Kristjan Toom.