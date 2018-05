Seeder: praegusel kujul tselluloositehase planeeringuga edasi minna ei saa

Erakonna eestseisus arutas IRL-i Tartu piirkonna ettepanekut eriplaneering lõpetada ja jõudis seisukohale, et olukorras, kus kohalike inimeste ja ka omavalitsuste vastuseis tehasele on nii suur, ei saa riigi eriplaneeringuga praegusel kujul edasi minna, vahendab ERRi uudisteportaal .

«Me teeme koalitsioonipartneritele ettepaneku vaadata oma senised otsused ümber. Kas seda peab tegema läbi eriplaneeringu lõpetamise, läbi planeeringu ala muutmise - need on juriidilis-tehnilised küsimused. Kuidas see lahendatakse, seda peab otsustama nüüd valitsus ilmselt riigihalduse ministri ettepanekul,» ütles Seeder.