«Foorum» kaob ekraanilt

«Andres on erakordselt kogenud poliitika-, julgeoleku ning majanduse valdkonnas, Johannese tugevused on välispoliitika ja kultuur, Anna on oma ajakirjanikukapitali kogunud «Pealtnägijast», kattes korruptsioonilugusid, sotsiaalseid- ja krimiteemasid. Kõik on on väga head ja teravad intervjueerijad,» ütles Kala.

Anna Gavronski, kes jätkab sügishooajal ka «Pealtnägijas», on uue saate eetrisse mineku eel ootusärev. «Mul on väga hea meel, et saan sügisest alates töötada nii kogenud saatejuhtide kõrval nagu Andres ja Johannes, kes on oma valdkonnas vaieldamatud tipud. Mulle tundub, et Eesti telemaastik tunneb hetkel sellisest saateformaadist pisut puudust - sisukad, haaravad ja emotsionaalsed otse-eetri intervjuud. Isiklikult on see mulle suur väljakutse ja püüan olla ülesannete kõrgusel. Kui vastaja teisel pool lauda keerutab, küsin üht küsimust kas või kümme korda,» ütles Gavronski.