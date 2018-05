Fotod: tugevnenud tuul süütas keskpolügoonil uued tulekolded

Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles operatiivkorrapidaja andmetele viidates Postimehele, et kui eile oli ilm üsna tuulevaikne, siis täna on paljudes tulekolletes põleng tuule mõjul hoogustunud.

Nii esmaspäeval kui ka täna sündmuspaigal viibinud Postimehe ajakirjanik Karel Reisenbuk ütles, et tuul on tugevnenud ning silma järgi otsustades põlengut hoogustanud. Eile kustutustöödel osalenud politsei- ja piirivalveameti helikopterit täna näha polnud.

«Seis on nutune, mitte midagi head ei ole. Ta on nii suure ala peal ja ligi ei saa,» tõdes kohapealset kustutusoperatsiooni juhtinud Livar Liblik esmaspäeval Postimehele.

«Tegemist on laskealaga ning sinna on keelatud minna. Kõik, mis me teha saame, on oodata, et tuli jõuaks tee äärde ning siis püüame selle sealt kinni saada, muud pole midagi teha. Praegu kustutab ka ainult lennuk,» rääkis Liblik. Vesi kohe põlengut ei kustuta.