Terviseamet käsib randadest teravad kivid ära korjata

Paralepa rannas on olnud ka selliseid päevi, kus vesi on soojem kui õhk.

Terviseamet andis Haapsalu linnavalitsusele loa avada suplushooajaks Paralepa ja Aafrika rand ning Vasikaholmi supluskoht. Luba on välja antud tingimusel, et 1. juuniks on suplemis- ja ujumiskohad märgistatud ning vigastusohtlikud kohad randadest likvideeritud.