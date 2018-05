Kaitseväe keskpolügooni põleng on levinud 164 hektarile

Kustutustööd teeb keeruliseks lõhkekehade paiknemine põlengualal, mistõttu on päästjatel turvalisuse huvides lubatud põlengut kustutada vaid turvalisetel radadel ja teedel. Hetkel on põlengu pindalaks 164 hektarit, kinnitas päästeamet.

Millest tulekahju alguse sai, ei ole tänaseks veel teada. «Tänaseks on teada, et reedel teostas keskpolügoonil lõhkekehade hävitamisi päästeameti demineerimiskeskuse Põhja- Eesti pommigrupp, keda toetasid kaitseväe demineerijad,» seisab päästeameti teatas.

Reedel toimus kaks lõhkamist

Reedel kell 13:54 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Kui esialgu teatati põlengust 15 hektari suurusel maa-alal, siis tänaseks on põleng levinud 164 hektarile.