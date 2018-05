«Iga ametist lahkumine toob kaasa uue väljakutse. Eesti 200 liikumine vajab maakondade suuna vedajat ja mul on rõõm anda sellele uuele algatusele hoogu juurde,» teatas Igor Taro Facebookis.

Taro sõnul on tal nii maavanema, volikogu esimehe kui ka lihtsalt piiriäärse elanikuna nii kogemust kui ka ideid, mida teha tuleb. «Oleme Eesti 200 liikumisega valmis andma uut energiat selleks, et panna muutused veerema. Kui vaja, siis ka valimistega riigikogusse kandideerima,» kinnitas Taro.

Vaata ka Igor Taro videopöördumist:

Taro sõnul on tema ülesanne koondada maapiirkondades elavaid inimesi, kes riigireformi vastu huvi tunnevad. «Katsun need inimesed kokku koguda, nendega arutada, tutvustada neile seda, mida me oleme siiani mõelnud ja tuua aruteludesse inimesi, kes on Eesti 200-s kaasa löönud. Ja siis me sügiseks näeme, et mis meil koos on,» rääkis Taro BNS-ile.

Ta lisas, et Eesti 200 osalemine 2019. aasta riigikogu valimistel on üha tõenäolisem.«Põhimõtteliselt kui vaja, siis me loomulikult läheme riigikokku kandideerima, et need asjad ellu viia. Ma arvan, et see muutub iga päevaga tõenäolisemaks. Kuigi see ei ol eesmärk omaette, eesmärk oli teemad ära lahendada,» rääkis ta.

Taro näeb maapiirkondade ühe peamise probleemina seda, et inimese elukohast sõltub, kuidas ta saab tarbida universaalseid teenuseid nagu haridus, huviharidus, sotsiaalteenused. «Praegu on näha, et inimestel on ootus selle järele, et me lihtsalt mitte ei räägi juttu ja ei paku välja huvitavaid ideid, vaid et keegi läheb selle eest seisma ka,» lisas ta.

Taro sõnul alustab ta võrgustike loomisega, kuid uus võimalik poliitiline liikumine ei pea tingimata olema väga jäiga struktuuriga erakond. «Struktuuri üles ehitamine pole tänapäeval nii oluline. On vaja lihtsalt huvitatud inimesed üles leida. See on uus liikumine ja vorm saaks olema teistsugune, mitte nagu sada aastat tagasi,» ütles Taro.

Taro sõnul vajavad maapiirkonna tugevamat ja jõulisemat plaani, kuidas Eesti riik oleks igaühe jaoks olemas igas maanurgas. Kuidas Eesti 200 poliitiline liikumine edasi läheb, peaks selguma sügiseks.

Põlva vallavolikogu avaldas esmaspäeval volikogu senisele esimehele Tarole umbusaldust. Taro kuulus varem Isamaa ja Res Publica Liitu, kuid lahkus selle ridadest tänavu aprillis.

«Ütleme, et kui see uudis tuli, et mul võib seoses Põlva volikogu asjadega tekkida vaba aega juurde, siis juba pöörduti ja küsiti, et kas ma oleks selleks valmis. Mul huvi oli, alguses olin lihtsalt kaasamõtleja, aga nüüd saan ka rohkem panustama hakata,» märkis Taro Eesti 200 liikumisega liitumise kohta.