Ka Eesti politsei on lavastanud tapmisloo

1999. aasta 22. juulil kirjutas Sakala , et juunikuus sai politsei teada, et Viljandimaa elanik Õie oli tellinud Viljandi kriminaalpolitsei juhtivinspektori Ahti Oleski tapmise. Olesk uuris metsavargustega seotud kriminaalasju, milles Õie oli võetud vastutusele.

Keskkriminaalpolitseinikud said jälituse käigus teada Ahti Oleski võimaliku tapmise koha, aja ja viisi ning seepeale viidi Soomaa rahvuspargis läbi politseioperatsioon, milles lavastati Ahti Oleski hukkumine. Politsei oli tahtlikult soodustanud teabe levikut Oleski surma kohta, et pidada kinni kuriteo kavandanud isikud.

Kolmapäeva õhtul rääkis endine kriminaalpolitseinik, nüüd juristina töötav Ahti Olesk «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et teadis 1999. aastal, et Viljandis plaanitakse mõrva, kuid kelle mõrva, seda ta ei teadnud ja selle info, et ohvriks on valitud tema, sai ta teada keskkriminaalpolitseist.