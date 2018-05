Eestlased prognoosivad oma elu pikkuseks üle 85 aasta

Statistikaameti andmetel on Eesti naiste keskmine oodatav eluiga sünnimomendil ligi 82 ning meeste oma 73 aastat, mis moodustab eestlase keskmise oodatava eluea sünnimomendil ligi 78 aastat. Selle kõrval paistab eestimaalaste prognoos, mis nii naistel kui ka meestel ületab 85 aastat, üsna optimistlik.

Vastaja vanusega kasvab ootus oma eluea suhtes tugevalt ning kui 30-aastastest usub vaid 26 protsenti, et nende vanus ületab 80 eluaastat, on see veendumus 50-aastaste seas juba 33 protsenti.