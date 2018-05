Soojad ja kuivad ilmad on vähem kui nädalaga tekitanud Eestis suure tuleohu, suur osa Eestist on aga äärmiselt suure tuleohu küüsis (kaardil punaselt märgitud). Vaata tuleohu suurenemist alates 27. maist kuni tänaseni:

Riigi Ilmateenistuse prognoosi kohaselt püsib valdavalt kuiv ilm ka järgmise nädala alguseni, mistõttu suureneb tuleoht Eestis veelgi. «Väike võimalus üksikuteks vihmahoogudeks on üksnes 2. ja 4. juunil, kuid tõenäoliselt on sajuhulk niivõrd väike, et see ei leevenda suurt tuleohtu,» teatas ilmateenistus.