Majandusministeeriumi survestamine mõjus - Hiiumaale tuleb tasuta ühistransport

Postimehe andmetel suhtles eelmisel nädalal vallavanem Reili Rannaga majandusministeeriumi kantsler Merike Saks ja ütles edasi majandusministri Kadri Simsoni sõnumi, et kui vald ei tee otsust, siis tehakse otsus nende eest.

Valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer kirjutas pressi­teates, et majandus- ja taristu­minister Kadri Simson «väljendas üheselt, et kui Hiiumaa valla volikogu otsust mai lõpuks ei tule, kinnitab maanteeamet Hiiu maakonnas nn nullpileti ehk tasuta transpordi», vahendab Hiiu Leht.

Ministeerium ei läbe oodata

Kuigi hiidlased tahtsid otsuse teha juunis, teatas maanteeamet möödunud nädala alguses, et seda on vaja juba maikuu lõpuks. «Vald sai tagasisidet, et kuna riik on otsustanud kõigi maakondade piletihindade otsused teha üheaegselt ja võtta vastu ka rahaeralduse otsuse, siis on vaja volikogu otsust maikuu jooksul,» teatas Siniveer. Nii tuligi korraldada erakorraline volikogu istung, kus otsustati teha maanteeametile ettepaneku kehtestada Hiiu maakonna avaliku liiniveo lepingute alusel toimuvatele bussiliinidele piletihind väärtuses 0 eurot.

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles, et otsus on tehtud teadmises, et 0-euro piletihinna korral on riik andnud lubaduse doteerida maakonnasisest bussitransporti sihtotstarbeliselt ja jätkusuutlikult põhimõttel, et olemasolev liinikilomeetrite arv ei vähene ja toimub ka liinivõrgu areng.