Galerii: Kersti Kaljulaid võõrustas Kadrioru lossis Eesti juurtega Austria presidenti

Kaljulaidi sõnul on Eestil ja Austrial olnud hea koostöö Euroopa Liidu eesistumise trios.

Kaljulaid lisas, et kindlasti loob Van der Belleni visiit ja homme selle raames toimuv äriseminar uusi võimalusi Austria ja Eesti ettevõtete koostööks ning suurendab veelgi kahe riigi vahelist kaubandust. «Eriti head võimalused on meil koostööks infotehnoloogia valdkonnas, sest Austriast on juba saanud meile aktiivne partner küberjulgeolekus,» lisas Kaljulaid.