Simson: eriplaneeringu peatamine peab olema valitsuse ühine otsus

«Tselluloositehase eriplaneeringu peatamine või sellega edasi liikumine peab olema kogu valitsuskoalitsiooni ühine otsus. Eriplaneering sai algatatud ühiselt ning seetõttu on loomulik, et ka järgmised sammud tuleb partneritega läbi arutada – meie oleme selleks valmis,» ütles Simson.

«Tartu linna ja sealsete poliitikute ning inimeste vastuseis EstFor-ile on arusaadav, sest valitseb teadmatus. On ka selge, et ilma kohalike toetuseta seesugust tehast tulla ei saa,» märkis Simson.