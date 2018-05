Pagulaskeskustes viibib kokku 70 inimest

Vao varjupaigakeskuses elab 31. mai seisuga kokku 43 inimest, neist 21 on varjupaigataotlejad ning 22 on rahvusvahelise kaitse saanud inimesed. Viimastest 21 on Euroopa Liidu rändekava alusel Eestisse jõudnud kvoodipagulased, ütles AS-i Hoolekandeteenused pressiesindaja.