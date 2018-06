Nordica alustas lendudega Makedooniasse

Tegemist on ajaloolise hetkega, kuna see on esimene kord, kui Makedoonia ja Eesti vahel tekib otselennu ühendus, teatas ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo pressiteate vahendusel.

Ohrid lisandus sel aastal Musta mere äärse Constanța ja Kopenhaageni kõrvale kui suvesihtkoht põnevasse ja eestlaste poolt veel avastamata riiki. Tegemist on märgilise sündmusega, kuna mitte kunagi varem pole ükski lennufirma Eesti ja Makedoonia vahel regulaarlende teinud. Kuurortlinn Ohrid paikneb samanimelise imekauni järve kaldal ja on viimastel aastatel pälvinud nii Lääne- kui ka Põhja-Euroopa turistide tähelepanu.

«Eesti inimesed ei tea Makedooniast just väga palju, kuid see ongi see, mis pakub meie reisijatele suurt avastamisrõõmu. Ohridil on palju pakkuda, alustades antiikajast ja lõpetades moodsa köögikunstiga. Atraktiivseks teeb sihtkoha ka kohalik soodne hinnatase. Seetõttu sobib see eriti hästi just peredega reisijatele,» lausus Uibo.