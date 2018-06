FOTOD «Kohe, kui mind nägi, tormas minu peale»: karu ründas Tartumaal harrastusfotograafi

«Appi, just praegu varahommikul kell 4.12 Läänistes (minu sünnikodu) juhtus minu elu kõige ohtlikum seik! Mind ründas karu! Ma püüan küll rahulikuks jääda aga käed värisevad ja süda lööb viimaseid täistuuridel lööke. Mu kurk on nii valus ja hääl on ära sest ma karjusin täiest kõrist, vehkisin kätega ja suure objektiiviga aga tema jooksis aina minu poole,» kirjutas Karask laupäeva varahommikul vahetult intsidendi järel Facebooki.

«Mul käis süda saapasääres ning arvasin, et siia ma nüüd jään...Ma hetkel istun autos, värisen üle keha ning mõtlen, et mõned minutid tagasi oleksid jäänud need minu elu viimasteks minutiteks. See ei olnud enam elamus vaid esimene kord elus tundsin surmahirmu...» tunnistab fotograaf.

Karask märkis, et ta ei ole uskunud jumalat, aga nüüd tahab öelda: «Jumal hoidku!»

Fotomees rääkis Postimehele, et ta läks enne päiksetõusu metsa eesmärgiga pildistada kakku. Et lindu mitte ehmatada, liikus Karask edasi hiilides, kuid poole raiesmiku peal kuulis ta põõsast valju raginat. «Alguses mõtlesin, et tuleb metssiga perega, aga tuli välja, et oli hoopis karu. Ta oli küllaltki lähedal ja kohe, kui mind nägi, tormas minu peale,» meenutas fotograaf.

Tänu sellele, et Karask hüppas kännule ja kätega vehkides ning karjudes end nö suureks tegi, jäi kiskja mõne meetri kaugusel seisma, tõusis tagakäppadele ning möirgas.

Ehkki olukord oli kriitiline, õnnestus Karaskil siiski loomast ka pilte teha.

Seejärel loom küll taandus, kuid ilmus siis ringiga hoopis teiselt poolt välja ning tegi Karaski suunas kaks korda äkk-kiirendusi.

«Ma ei tea, kas tal olid põõsas pojad või ta ehmatas mind nähes ära, kuna ei kuulnud mind tulemas. Teatavasti loomad ju ehmatusest kohe ründavad,» rääkis fotograaf. Karu oli nii lähedal ja ühe ainsa vale liigutuse puhul oleks kohe meest rünnanud.

Lõpuks mesikäpp lahkus raiesmikult.

«Mul oli surmahirm küllalt suur, aga aeg parandab haavad ning läbi selle õpetliku seiga olen ma nüüd tähelepanelikum ja võib-olla ka ettevaatlikum,» resümeeris fotomees.