Õiguskantsler: Pärnu arestimaja tingimused ei vasta endiselt nõuetele

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid aprillis ette teatamata politsei- ja piirivalveameti Pärnu politseijaoskonna arestimaja ning leidsid, et sealsed kinnipidamistingimused on endiselt kehvad. Kontrollkäigul tervishoiueksperdina osalenud perearsti hinnangul on arestimajas probleeme nii olmetingimustega kui ka arstiabi kättesaadavusega.

«Mõistetav on, et uue pääste- ja politseihoone rajamise plaanide tõttu on mahukad ehitustööd majanduslikus mõttes küsitavad. Õiguskantsler rõhutab sellegi poolest, et uute hoonete ehitamise kavandamine ei õigusta kinnipeetute hoidmist tingimustes, mis ei vasta nõuetele,» märkis õiguskantsler Ülle Madise.