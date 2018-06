Kümme aastat hiljem. Majandus teeb taas läbi vinget tõusu – aasta varasemaga võrreldes on majanduskasv ligi viis protsenti. Liiklusstatistika näitab taas, et avariisid on rekordiliselt palju, umbes 32 500. Üle 30 000 avarii aastas on viimase 13 aasta jooksul olnud vaid kaks korda: 2016. ja 2007. aastal.