Vene mõjuagendiks nimetatud mees läks võltsimissüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele

Vene mõjuagendiks nimetatud Alexander Kornilov läks võltsimissüüdistuses prokuratuuriga kokkuleppele

Kaitsepolitsei aastaraamatus Vene mõjuagendiks nimetatud Alexander Kornilov läks täna Harju maakohtus võltsimise ja raha kantimise süüdistuses põhja ringkonnaprokuratuuriga kokkuleppele, mille järgi ta pääseb kriminaalkaristusest.

Kornilov sõlmis Põhja ringkonnaprokurör Saskia Kasega kokkuleppe, mille järgi lõpetab prokuratuur tema suhtes oportuniteedi alusel kriminaalmenetluse ning mees peab maksma riigi tuludesse 2000 eurot. Küll aga saab juriidilise isikuna kriminaalkaristuse tema ettevõte MTÜ Altmedia ja peab maksma karistusena riigi tuludesse 6000 eurot.

Kokkuleppe järgi pääsevad kriminaalkaristusest ka koos Alexander Korniloviga kohtu all olevad, dokumentide võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises süüdistatavad Aleksandr Dorofejev, Vitali Roiko, Natalja Roiko ja firma Rona International.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kase sõnul on tuvastatud, et Kornilov ja tema MTÜ Altmedia on mittetulundusühingule toetusena saadud raha üritanud ühingust maksuvabalt välja viia läbi fiktiivsete tehingute oma teiste MTÜdega, oma tuttava MTÜga ja on teinud seda koos oma raamatupidaja ja viimase OÜga Rona International.

«MTÜ Altmedia hüvitas menetluse käigus maksu- ja tolliameti ees oma võla, kokku ligi 19 000 eurot. Teisi kannatanuid selles kriminaalasjas ei ole. Küll aga ei tee see olematuks fakti, et dokumente võltsiti ning neid maksuametile esitati. Selles ongi esitatud süüdistus,» ütles Kask.

Prokuratuur on seisukohal, et kõigi süüdistatavate suhtes ei ole vajalik vastutusele võtmine kriminaalkorras, vaid seda on võimalik teha kohtumääruse alusel määratud kohustusega. Sel põhjusel esitas prokuratuur kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks oportuniteedi põhimõtetel. See tähendab, et isikutele palub prokuratuur määrata süüdistatavatele kohustused, mida peab täitma teatud tähtajaks.

Kornilov peab tasuma riigituludesse 2000 eurot, Natalja Roiko 300 eurot, OÜ Rona International 2000 eurot ja Vitali Roiko 250 eurot. Aleksandr Dorofejev peab tegema kriminaalmenetluse lõpetamise eest 60 tundi üldkasulikku tööd. Lisaks peavad kõik süüdistatavad tasuma menetluskulud, mis on kokku ligi 3000 eurot.

Kui määratud kohustused jäävad täitmata, siis kriminaalmenetlust uuendatakse.

Kask märkis, et süüdistavate süü ei ole suur, kõik süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata, puudub avalik menetlushuvi ning dokumentide võltsimisega riigile tekitatud kahju on hüvitatud.

Süüdistuse järgi kantis Kornilov temale kuuluvas mittetulundusühingust Almedia välja toetustena saadud raha kasutades selleks fiktiivseid tehinguid. Võltsitud dokumentide alusel, pääses ta maksukohustusest, tekitades riigile kokku ligi 19 000 euro ulatuses kahju.

Kriminaalmenetlus oli alustatud maksu- ja tolliameti poolt kontrollimiseks esitatud andmete alusel. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur.

Kornilov ennast kuritegudes süüdi ei tunnistanud. Mees keeldus pärast istungit kommentaare andmast. Esialgu tundus Kornilov olevat kommentaari andmisest isegi huvitatud ning ta küsis, millist väljaannet ajakirjanik esindab. Saades teada, et tegemist on Postimehega, teatas ta, et ei soovi rääkida ja lahkus.

Kornilovi kaitsja Arina Liskmann ütles Postimehele, et prokuratuuriga sõlmitav kokkulepe ei tähenda, nagu tunnistaks Kornilov oma süüd.

«Kehtiva õiguspraktika järgi ei eelda kokkuleppemenetlus enda süüdi tunnistamist,» lausus Liskmann.

Kohtunik Leili Raedla määras järgmiseks istungi ajaks 14. juuni. Sellel istungil teeb ta teatavaks, kas kinnitab prokuröri ja süüaluste kokkuleppe.

Kapo on nimetanud Kornilovit mõjuagendiks Kaitsepolitsei on nimetanud oma aastaraamatus internetiportaalide baltija.eu ja Baltnews väljaandjat ning Venemaa kaasmaalaste koordinatsiooninõukogu Eestis liiget Alexander Kornilovit Vene mõjuagendiks.

