Tselluloosivabriku uus plaan: Tartu külje alt ära metsa

Laeva jõe veest tehasele ei piisa

Tartu Ülikooli maastikuökoloogia professor Ülo Mander ütleb: «See on (Margus) Kohava vana idee. Emajõe seisukohast ei muuda see midagi. Koogi küla läbiv Laeva jõgi on kraav. Kui riik ehitab infrastruktuuri, millest nad ilmselt ei taandu, siis see tähendab kohutavalt palju suuremalt kulutust. Laeva jõe veest ei piisa. Nad peavad ehitama tohutu torujuhtme Emajõest ja tohutu torujuhtme, et heitvesi Emajõkke juhtida.»

Manderi sõnul on see Polli ja Kohava avaldus kui appikarje. «Jüri Raidla (Est-Fori nõustav vandeadvokaat, üks riigireformi algatajaid) on kahvlis, valitsus on kahvlis. Keegi ei taha tunnistada, et see on uisapäisa tehtud,» ütles ta.

«Seal (Koogi metsas) ei ole elektriliine, kui nad hakkavad elektrit tootma ja seda võrkudesse müüma, see tähendab tohutu elektriliini ehitamist. Teede ehitamine – 700 metsaveoautot ööpäevas – kuidas see on teostatav? Ma ei tea,» ütles Mander.

«Ma ei arva esialgu midagi,» ütleb Jüri Küpar. Tema maja, millesse ta perega 2011. aastal kolis, on mõni kilomeeter Tabiverest ja mõni kilomeeter Koogi külast.

Ta töötab Harvesteri peal ja on olnud aegu, mil tuleb kolm-neli kuud järjest kodus passida, sest tööd ei ole. Kui tuleks tehas, oleks tal rohkem tööd, kindel see. Maja on valmis, ainult saun veel vaja kohendada.

Aia taga limpsavad keelt kaks koera, üks tõeline õuevalvur, kes siiski nii leebe, et valmis külalise kohe üle lakkuma.

Eks paha lõhn läheb ikka õhku

Küpar muutub mõtlikuks hetkel, kui mainida 700 metsaveokit ööpäevas. «Siis oleks kindlasti vaja kergliiklusteed, muidu Tabiverre ei saa.»

Veel enne Koogit on õu, mille hoovis peaaegu valmis palkmaja, mille sees kolgib Toomas Haidak. Päästeametnik, kes sisustab oma vabu päevi tööga ehitustel. «Eile oli selline väljakutse, et kuskilt tõuseb pilv, minge vaadake. Traktor oli põllul ja tolm lendas. Inimesed on liiga hoolsad.»

Päästeametnik Toomas Haidak on ka kalamees ja talle ei ole tehas meeltmööda. FOTO: Sille Annuk

Ta on vastu. «Ma olen kalamees, ma ei saa lubada, et Emajõgi ära rikutakse.»

Koogi mõisa kõrval on Roosi talu, mille oapeenarde vahelt tõuseb püsti Arli Tintson. Punane kass Miška tuleb ka välja ja nühib end innukalt vastu külaliste jalgu.

Peretütar, aastane, magab toas. Pere on siin Koogil elanud kaks aastat. Nad tahtsid kohta linna lähedal (kuni 20 kilomeetrit, aga lõpuks sai ikka 30), vana talumaja, mitte mingil juhul uusarendust.

«Ma ei arva sellest tehasest mitte midagi head,» ütleb Tintson. Teda ei veena jutt, et 200 töötajat saab tehases 3000 eurot palka – «Mu mees on hoopis teise valdkonna peal, käib linnas tööl.»

Ta ise on ametilt juuksur ega vaimustu ideest, et tehasetööliste juuksurisalong võiks olla tema äri Koogi külas. «Neid on nii vähe!»

Koogi küla elanik Anette Trink ütleb, et tehas võiks isegi kasulik olla. FOTO: Sille Annuk