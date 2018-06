Savisaare kohtuasja valguses: kes on varem kehva tervise tõttu kriminaalprotsessist pääsenud

Süüdistatav Pehk ei ilmunud 2011. aasta novembris toimunud kohtuistungile, kuna viibis haiglas. Pehki suhtes viidi korduvalt läbi kohtuarstlik ekspertiis ja eksperdid jäid arvamuse juurde, et süüdistataval puudub prognoos paranemise suhtes. Tartu maakohus leidis 2012. aasta mais, et kriminaalmenetlus tuleb lõpetada seoses Pehki parandamatu haigestumisega.

Süüdistatava kaitsja esitas kohtule taotluse Jüri suhtes menetluse lõpetamiseks kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 199 lg 1 p 6 alusel, kuna kohtuistungi alguses ilmnes, et Jüri tervis on halvenenud, välja kutsutud kiirabi toimetas ta haiglasse.

Kaitsja avaldas hinnangu, et Jüri puhul on tegemist eaka ja parandamatult haigestunud inimsega, kes ei ole võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma. Sama seisukoha võttis ka prokurör, kes leidis, et Jüri vanust ja talle määratud diagnoosi arvestades on ravi korral ilmselt võimalik hoida tema tervislik seisund stabiilsena, kuid täielik paranemine on ebatõenäoline. Kohus otsustas süüdistatava vanust ja tervislikku seisundit arvestades kriminaalmenetluse lõpetada.