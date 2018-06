Savisaare raviarst: Edgar on solvunud, et protsess haiguse pärast lõpetati

Põdder sõnas, et on kohutavalt vaeva näinud, et Savisaare tervis stabiliseeruks. «Siis tuleb jälle istung peale ja tervis halveneb,» ütles ta, «no kaua võib?!»

Raviarsti sõnul oli otsus õige. Põdder tõdes, et Savisaare tervis on kogu kohtuprotsessi vältel oluliselt halvenenud. «Meil Eestis on üks justiitsmõrv olemas ja see on Rein Kaarepere oma,» lausus ta.

«Minu meelest on tegemist sajandi jamaga, sõna otseses mõttes. Milleks seda tsirkust vaja oli, kui algusest peale oli teada, et inimene on haige,» avaldas Põdder nördimust.