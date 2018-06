Saksamaalt tuli Eestisse tagasi veel üks kvoodipagulane

Käesoleva aasta alguses määrasid Saksamaa ametivõimud kolmele Eestis rahvusvahelise kaitse saanud kvoodipagulaste perekonnale Saksamaalt lahkumise tähtaja, kolmes perekonnas on kokku 13 inimest ning nad lahkusid Eestist 2017. aastal erinevatel aegadel. Märtsi teises pooles tuli Saksamaalt Eestisse neljaliikmeline perekond ning ka mais naasnud kvoodipagulane kuulub nende sekka, kellele Saksamaa ametivõimud on määranud riigist lahkumise tähtaja.

Ta märkis, et Eestisse tagasi saadetavad rahvusvahelise kaitse saajad on seotud selle omavalitsusega, kuhu nad rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud on. Kui nad on Eestist eemal viibimise ajal jäänud ilma oma eluruumidest, siis riik teistkordselt eluasemega seotud kulusid ei kata ning kokkuleppel kohaliku omavalitsusega leitakse tagasitulnutele eluase.