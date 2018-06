Tartu Ülikool õigusteaduskonna kriminoloogia professori Jaan Ginteri sõnul tähendab eilne Harju maakohtu otsus, et me ei saagi teada, kas Savisaar on seadust rikkunud või mitte, aga kohtupidamise nimel inimese elu ohtu seadmine diskrediteeriks õigussüsteemi veel enam.