Savisaare protsessi kohtunik: eksperdi arvamus pole kohtule siduv

«Nii esimese kui viimase ekspertiisiakti koostanud eksperdid (välja arvatud endokrinoloog Vallo Volke) on leidnud, et Edgar Savisaar on võimeline osalema kohtulikul arutamisel (seda küll teatud tingimustel), kuid tegelik olukord on korduvalt veenvalt kohtule näidanud, et nii see ei ole. Mitmel korral on Savisaare tervis halvenenud kohtuistungi ajal sedavõrd, et ta on kiirabi poolt haiglaravile toimetatud. Mingit alust arvata, et kiirabitöötajad on ebaprofessionaalsed või mingil põhjusel kallutatud, kohtul ei ole,» märkis kohtunik Savisaare kohtumenetluse lõpetamise määruses.