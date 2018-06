Isamaa loodab uues parlamendis vähemalt 14 kohta

Isamaa on seadnud eesmärgiks saada järgmises parlamendis 14 ja rohkem kohta, ütles riigikogu IRL fraktsiooni liige ja veteranpoliitik Mart Nutt kolmapäeval veebisaates «Otse Postimehest».

«Meie suurim probleem on praegused toetusnumbrid, aga seni on meie valimistulemus olnud valimispäeval kõrgem, kui reitingud näitasid. Muidugi mõjutab valimistulemust ka see, mis toimub enne valimisi teistes erakondades,» ütles Nutt. «Ainult nimevahetusega ei tee mitte midagi, sellest saavad kõik aru. Peaaegu samaväärne nimevahetusega on partei uus üldprogramm ehk väärtuste programm,» lisas Nutt. Tema sõnul hakkasid erinevad valimisteemad IRL-i programmi vahepeal varjutama ning ehkki see parteiprogramm ei kadunud päriselt ära, kuid sageli ununes.

Isamaa ehk endise nimega Isamaa ja Res Publica Liidu toetus oli erinevatest metoodikatest tulenevate küsitluste andmetel mais viis protsenti, mis on parlamenti pääsemise tingimuseks. Kõige populaarsem oli opositsiooniline Reformierakond, kes kogus mais 30-32 protsendilise toetuse, võimupartei Keskerakond sai 21-26 protsendilise toetuse.

Isamaa peamist poliitilist konkurenti Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, kelle toetus oli mais 15-18 protsenti, iseloomustas Nutt opositsiooniparteile lubatud lihtsate loosungitega. «EKRE on uus poliitiline jõud, kes ei ole kunagi olnud valitsuses ja neil on väga lihtne tulla välja loosungitega, mille täitmise eest nad ei vastuta. EKRE on võtnud radikaalse konservatiivse, võib-olla isegi ajalooratta tagasipööramise kursi, mis Isamaale ei ole kunagi omane olnud,» ütles Nutt. «Opositsioonis on selliste asjadega lihtne silma paista.»

Parlamendipoliitik lisas, et EKRE on Isamaa tugev konkurent ja pretendeerib samale valijaskonnale. «Kuid poliitilisel kaardil on kõik erakonnad konkurendid ja ka meie teeme EKRE-le peavalu. Oleks väga hea, kui EKRE saaks kunagi valitsusse ja näitaks, kuidas nad oma programmi ellu viivad,» lisas Mart Nutt.

Täna on riigikogu Isamaa ja Res Publica fraktsioonil 12 kohta, fraktsioon saab muuta oma nimeks Isamaa pärast seda, kui see on kinnitatud kõigis registrites. Parlamendi suurim fraktsioon on täna 30 kohaga Reformierakonnal, järgneb 27 kohaga Keskerakond ja 15 kohaga Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Vabaerakonnal on täna parlamendifraktsioonis 8 ja EKRE-l 7 poliitikut. Kaks riigikogu liiget ei kuulu ühtegi fraktsiooni.