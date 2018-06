VIDEOINTERVJUU Savisaare pääsemist kommenteerinud Ratas: kohtuotsused on lõplikud

«Ma lähtun sellest, et kolm instantsi on eraldiseisvad: seadusandlik, täidesaatev, kohtuvõim. Ja kui kohtuotsused on langetatud, siis need on langetatud,» vastas Ratas küsimusele, kui õiglaseks peab ta seda, et tema erakonnakaaslane Edgar Savisaar on kohtumõistmisest pääsenud.