«Me kuuleme Maardu linnapealt vaid tühje lubadusi lahendada linnas ühistranspordi probleem. Väljas on juba 2018. aasta suvi, aga bussivedu on endiselt problemaatiline. Mis segas Vladimir Arhipovil, kui ta 2016. aastal linnapeaks sai, seda parandada? Selles olukorras mina kui linnavolikogu saadik võiksin kahjurõõmsalt teatada, et Maardu opositsioon hoiatas juba ammu linnavalitsuse räpasest mängust hangete malelaual ning Temptransi reisijateveo vältimatust läbikukkumisest. Kuid pole mingit rõõmu, on vaid mure võimude soovimatuse ja jõuetuse pärast, mis ei suuda olukorda parandada. On kahju Maardu elanikest, kes said tasuta ühistranspordi asemel transpordi-piinad,» ütles Degtjarjenko.

Saadik rääkis, et praegu kehtib Maardu linnavalitsuse ja Temptransi vahel orjastav leping, mille alusel makstakse Temptransile kompensatsiooni. «On olemas praeguse lepingu ja selle arvukate lisade ning täienduste juriidiline hinnang. Ekspertide arvates ei vastanud see leping ega vasta ka praegu kehtivatele normidele ja seadustele ning juriidilisest seisukohast võib selle tunnistada kehtetuks. Tuleb välja, et meie linnapea on Temptransi lõa otsas ning ei suuda täitmatu monopolisti üha kasvavate ärihuvidega toime tulla. Olen kindel, et olukorda saab muuta paremaks, kui saata Maardu juhtkond ühele teatud marsruudile, kirjutades välja tasuta sõit erru. Vastasel juhul tuleb linna elanikel varsti jala Tallinna minna, vaadates kurvalt mööda kihutavaid maastureid ja limusiine,» on saadik veendunud.

Maardu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni saadik Nina Netšajeva ütles, et linna võimud on probleemi korduvalt arutanud, kuid ei saa midagi teha, kuna tegevusloa väljastab ühistranspordikeskus. «Me kõik mõistame, et selline olukord on ebanormaalne,» lisas saadik.

Sanktsioone saab kehtestada ainult avalikele bussiliinidele

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse reisijateveo spetsialist Kadri Krooni ütles Rus.Postimehele, et Harju maavanema korraldusel on väljastatud AS-ile Temptrans luba teenindada bussiliine 203, 209, 210, 285, 286 ja 221. Sellega seoses olid sõlmitud kommertsliinide teenindamiseks lepingud. Load liinidele 203, 209 ja 210 kehtivad alates 01.01.2016 kuni 31.12.2020, aga liinidele 286 ja 221 alates 02.02.2016 kuni 01.02.2021.

Lisaks sellele sõlmiti 03.09.2015 Temptransi ja ühistranspordikeskuse vahel leping avalike bussiliinide nr 100, 101 ja 114 teenindamiseks. See lepe kehtib kuni 31.12.2018. Lepe sõlmiti riigihanke nr 163734 alusel. Nende liinide teenindamine toimub riigieelarvest tuleva toetuse ning piletimüügist saadava tulu alusel.

Krooni kinnitas, et nii avalike kui ka kommertsliinide bussid peavad olema korras ning nende seisukorda jälgib maanteeameti ühistranspordi järelevalveteenistus. «Juhul kui ühistranspordikeskusesse tuleb info rikkis bussi kohta, edastame selle maanteeametisse,» lisas Krooni.

Krooni sõnul kontrollib avalike liinide graafikust kinnipidamist ning peatusesse saabumist ühistranspordikeskus. Kui vedaja rikub lepingut (selle võib leida ka internetist: …. ), rakendatakse tema suhtes sanktsioone.

Ta rõhutas, et kui hilinemised ja muud probleemid on seotud just nimelt avalike liinide bussidega (100, 101 ja 114), siis saab keskus kaebusi kontrollida ning arvestada. Aga kui jutt käib kommertsveost, siis infot probleemide kohta omab reaalajas ainult vedaja.