Avalike teenistujate arv langes mullu 4 protsenti

Avalikus teenistuses möödunud aastal töötanust 70 protsenti on ametnikud ja ülejäänud on tööl töölepinguga. Ametnikest üle kolmandiku ehk 32,9 protsenti on eriteenistujad ehk politseinikud, piirivalvurid, kaitseväelased, vanglaametnikud ja teised, seisab neljapäeval valitsusele esitatavas avaliku teenistuse 2017. aasta aruandes.