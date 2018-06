Eesti kõige kallimad augud

Proovikaevamise käigus kaevatud augud aitavad Eesti Energial väita, et ehitustegevus Tootsi Suursoo kinnistul on alanud. See võib tagada riigifirmale üle 150 miljoni euro toetusi, mille maksavad kinni tarbijad.

FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees