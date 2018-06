Mäggi tselluloositehasest: ma ei ületähtsustaks avalikku arvamust

Veel kuu aega tagasi, kui te ministriks saite, polnud kõne all valitsuse minek tselluloositehase eriplaneeringu kallale. Nüüd näitas üks valitsuspartner selle suhtes üles skeptitsismi ja teine lisas kohe, et nemad on algusest peale samamoodi arvanud. See muidugi tõele ei vasta. Mis selle vahepealse ajaga juhtunud on?

Ma arvan, et juhtunud ei ole mitte midagi, sest valitsus pole otsustanud midagi muud kui eriplaneeringu protsessi alustamise. Me pole jõudnud isegi uuringuteni, sest kõik, mida on olnud võimalik kohtusse kaevata, on kohtusse kaevatud.