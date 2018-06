Pooled «russofoobid» andsid endast teada

Kolmapäeval Venemaale sissesõidukeelu saanud 20 «russofoobi» seas on poliitikuid, ajakirjanikke ning teadureid. Eile õhtuks oli täielikust nimekirjast selgunud 11 inimest, kel tuleb unustada reisiplaanid Venemaale. Teiste seas tembeldati russofoobiks ka Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves.

Välisminister Sven Mikser ütles eile valitsuse pressikonverentsil, et 20 inimesest kolm on varem kuulunud valitsuse koosseisu, kuid see ei puuduta viimaseid valitsusi. Nimekirjas olevaid inimesi ta ise avaldada ei soovinud.